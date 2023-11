Veröffentlicht am 14. November 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Diebstahl aus Gästezimmer in Flammersfeld – Gutmütigkeit ausgenutzt

Freitag, 10. November 2023, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein Diebstahl angezeigt, bei dem die Täter die Gutmütigkeit der späteren Geschädigten ausnutzten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gab eine 42-jährige Frau Ende Oktober gegenüber der Geschädigten an, Probleme mit ihrer derzeitigen Wohnung zu haben. Daraufhin nahm die Geschädigte die Frau und ihren 44-jährigen Freund im Gästezimmer ihrer Wohnung in Flammersfeld auf. Nachdem beide Personen ein paar Tage bei ihr residiert hatten, wurden sämtliche Wertgegenstände aus dem zur Verfügung gestellten Gästezimmer entwendet. Der größte Teil des Diebesgutes konnte im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung in der Wohnung des männlichen Beschuldigten gefunden und sichergestellt werden. Gegen das Paar wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei