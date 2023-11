Veröffentlicht am 14. November 2023 von wwa

KIRCHEN – Gästeführer lassen Kirchener Geschichte lebendig werden – Die buchbaren Erlebnisse des Druiden.Hexen.SiegerLandes im laufenden Jahr 2023 schließen in Kürze mit jeweils einer Stadt- und Museumsführung im Dorf der Millionäre ab

Zu einem historischen ca. 2 km langen Stadtrundgang durch Kirchen mit Gästeführer Hubertus Hensel in Zusammenarbeit mit Dr. Johannes Pfeifer lädt für am Sonntag, den 19. November 2023 die Tourist-Information Kirchen ein. Treffpunkt ist um 14:30 Uhr vor dem Eingang zum Krankenhaus Kirchen, Bahnhofstraße 24. Von hier aus, dem einstigen Einfallstor von Kirchen, werden die Gäste bis zum Stammhaus der Fabrikantenfamilie Jung in der „Oberstadt“ und zurück über den Friedhof, den Schlafplatz der Millionäre“, geleitet. Dabei werden nicht nur die historischen Villen ein Thema sein, sondern auch die nachhaltigen Entwicklungen in vielerlei Hinsicht für die heutige Stadt Kirchen. Anmeldeschluss ist am 17.11.2023.

Unter dem Thema „Vom Acker- zum Panzerbau“ steht der geschichtliche Streifzug durch Kirchen während einer Museumsführung wiederum mit Hubertus Hensel am Sonntag, den 03. Dezember 2023, Treffpunkt um 14:30 Uhr vor dem Museum der Stadt Kirchen, Wiesenstraße 7, 57548 Kirchen. In unserer Region kamen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau und Eisengewinnung schon seit vielen Jahrhunderten eine besondere Bedeutung zu. Die letzten zwei Jahrhunderte prägten die Lokomotivfabrik Jung-Jungenthal und die Friedrichshütte in Wehbach das Erwerbsleben der meisten Menschen hier, doch seit ca. 60 Jahren ist ein gewaltiger Wandel im Gange. Während der Museumsführung wird ein Blick auf die Sorgen und Freuden der Menschen früher und heute geworfen, nicht ohne ein verschmitztes Schmunzeln hier und da. Anmeldeschluss ist am 01.12.2023.

Eine Anmeldung zu den Gästeführungen ist ONLINE über www.druiden-hexen-siegerland.de und dann Feste & Veranstaltungen / Online-Veranstaltungskalender am schnellsten und einfachsten möglich. Auch gibt es hier alle wichtigen Details zu den geplanten Veranstaltungen. Die Tourist-Information in Person von Sven Wolff lädt alle Interessierten sehr herzlich zu diesen besonderen Erlebnis-Touren ein.

Sollte eine Anmeldung online nicht möglich sein, kann diese alternativ selbstverständlich auch über die Tourist-Information Kirchen, Tel. 02741/688-850, E-Mail: touristik@kirchen-sieg.de unter Angabe von Vor- und Nachnamen, Anschrift und Telefon-Nummer erfolgen.