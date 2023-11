Veröffentlicht am 14. November 2023 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Umzug des Stadtbüro der Kreisstadt Altenkirchen

In der Zeit vom 14. November 2023 bis einschließlich 17.November 2023 wird das Stadtbüro der Kreisstadt Altenkirchen aus der Quengelstraße 7 (Stadthalle) in die Bahnhofstraße 28 (ehemaliges Postgebäude) umziehen. In diesem Zeitraum ist die Erreichbarkeit eingeschränkt. Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz erreichen Sie per E-Mail wie folgt: stadtbuergermeister@altenkirchen.de. Das Rathaus erreichen Sie unter der Telefon-Nr.: 02681 / 85-0.