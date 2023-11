Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Effektives Training auch in dunkler Jahreszeit – mittwochs Step Aerobic in Waldbreitbach trainieren

Die Tage werden immer kürzer und es ist nass-kalt, den inneren Schweinehund zu überwinden, wird immer schwerer. Eine Möglichkeit, sich im Trockenen auszupowern, ist der Kurs „Step Aerobic“ des VfL Waldbreitbach. Es handelt sich um ein dynamisches Fitnesstraining in der Gruppe mit motivierender Musik. Immer mittwochs um 18 Uhr treffen sich Sportlerinnen mit der Übungsleiterin Katrin Hardt in der Waldbreitbacher Sporthalle (Jahnstraße 1). Durch Schrittkombinationen auf und neben Step-Brettern, die in der Halle vorhanden sind, werden Ausdauer und Koordination gefördert und hauptsächlich Bein- und Po-Muskulatur gestärkt. Wöchentlich werden neue Choreografien trainiert, daher ist der Einstieg jederzeit ohne Probleme möglich und für Einsteiger sowie Fortgeschrittene geeignet. Nach dem einstündigen Kurs gibt es noch das Angebot, ein 15-minütiges Workout dranzuhängen. Dabei werden dann auch Bauch- und Armmuskeln gezielt angesprochen.

Die Teilnahmegebühr ist mit einer Mitgliedschaft im VfL Waldbreitbach abgedeckt. Weitere Informationen gibt es bei Katrin Hardt unter Tel.: 0157-78864647 oder per E-Mail turnen@vfl-waldbreitbach.de. Einen Überblick über das vielfältige Sportangebote des VfL Waldbreitbach und Informationen zur Mitgliedschaft sind zu finden auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook.