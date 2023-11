Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

KIRCHEN – Auftaktveranstaltung zur Klimafolgenanpassung im Kirchener Rathaus

Die Verbandsgemeinde Kirchen informiert in einer Auftaktveranstaltung über das Ziel und den geplanten Prozess der Klimafolgenanpassung. Die Veranstaltung findet am Montag, 20. November 2023, ab 18:00 Uhr, im Ratssaal der Verbandsgemeinde Kirchen statt und ist kostenfrei.

„Die Auswirkungen des Klimawandels spiegeln sich unter anderem in immer häufiger und stärker auftretenden Starkregen-, Hochwasser-, Hitze- und Dürreereignissen wider und nehmen somit auf verschiedene Weise Einfluss auf die Lebensbedingungen von Bürgerinnen und Bürgern“, erklärt Lena Wagner, Klimafolgenanpassungsmanagerin bei der VG Kirchen.

Damit die Verbandsgemeinde Kirchen in Zukunft besser auf solche Extremwetterereignisse vorbereitet ist und um die daraus resultierenden Gefahren und Schäden so gering wie möglich zu halten, erarbeitet sie als erste Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz ein regionales Handlungskonzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

Die Auftaktveranstaltung soll außerdem Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit geben, ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen mit dem Klimawandel zu schildern.

Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten wird um eine Anmeldung per E-Mail an L.Wagner@kirchen-sieg.de gebeten.