REGION – Familienfahrt zum Weihnachtsmarkt in Dortmund – Drei Landkreise bieten Tagesausflug am 9. Dezember 2023 an – noch wenige Plätze frei

Die drei Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis bieten am Dienstag, 9. Dezember 2023 eine Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Dortmund mit rund 250 Ständen an. Speziell für die jungen Besucher gibt es ein Kinderprogramm, ein Weihnachtsdorf und eine Märchenschau. Traditionell erstrahlt auch wieder der größte Weihnachtsbaum mit 45 Metern Höhe und seinen rund 48.000 Lichtern. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Anmelden können sich Familien mit Kindern. Die Abfahrtsorte sind Montabaur, Oberhonnefeld und Altenkirchen (Bitte bei der Anmeldung angeben!) Anmeldung bitte über bei Tamara Bürck, 02602 124-317, tamara.buerck@westerwaldkreis.de