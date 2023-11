Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

WESTERWALD – Dritte Staffel der Videoserie „Wir Westerwälder Geschichten“

Die beliebte Videoserie „Wir Westerwälder Geschichten“ geht in die nächste Runde. Auch die 3. Staffel präsentiert in kurzweiligen Videoportraits 3 von mehr als 500.000 Einwohnern der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis. In den neuen Folgen berichten drei junge Menschen – Hobbybauer Jan, Tattoo-Artist Timmy und Johanna, Geschäftsführerin eines großen Handwerksbetriebes – wie und warum sie gerne hier leben und arbeiten.

„Wir freuen uns, dass sich immer mehr junge Leute für ein Leben in unserer Region entscheiden.“ so die Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis). „Denn wenn immer mehr junge Menschen die beruflichen Perspektiven und die hohe Lebensqualität unserer Region zu schätzen wissen und hierbleiben, anstatt in die Großstädte und Ballungsräume abzuwandern, ist dies ein wichtiger Baustein in unserem Kampf gegen den Fachkräftemangel und für unsere gemeinsame Zukunft.“

Am 16. November startet die 3. Staffel auf Facebook, Instagram und auf der Website www.wir-westerwaelder.de. . Wer immer schon mal wissen wollte, wie der „typi- sche Westerwälder“ aussieht, bekommt in Folge 7 durch Timmy eine ganz neue bunte Perspektive. Für alle, die die Folgen 1 bis 6 noch nicht gesehen haben oder diese noch einmal anschauen wollen: auf www.wir-westerwaelder.de sind sie jederzeit abrufbar.