Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Betrunkener Fahranfänger mit PKW in Linz/Rhein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verstärkte die Polizei Linz ihre Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf betrunkene Fahrer zum Start der Karnevalszeit. Hier fiel ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Erpel auf, bei dem im Rahmen der Kontrolle starker Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte zu 0,38 Promille, sodass der sich in der Probezeit befindliche Fahrzeugführer einem Bußgeldverfahren verantworten muss. Aufgrund der 0,0 Promillegrenze für Fahranfänger wird er sich zudem in einem Aufbauseminar bewähren müssen. Quelle: Polizei