LINZ am RHEIN – Betrunkene Kinder in Linz/Rhein unterschätzen Gefahren des Alkohols

Samstagabend wurden mehrere Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren auf einem Spielplatz in Linz festgestellt, die sichtlich dem Alkohol zugesprochen und wohl etwas ausgiebig den Start in die Karnevalssaison zelebriert hatten. Aufgrund der Alkoholisierung stürzte eins der Kinder und musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die restlichen Kinder wurden durch die Polizei an ihre Eltern übergeben. Der Alkohol wurde durch die Kinder wohl in einem Kiosk in NRW gekauft, der sich nun den behördlichen Konsequenzen verantworten muss.

Der sich zugetragene Vorfall unterstreicht mal wieder die Gefahren des Alkohols, insbesondere für Jugendliche und Heranwachsende. Die Polizei Linz appelliert daher zum Schutz der Kinder an die elterliche Aufsichts- und Sorgepflicht, nicht nur in der bevorstehenden Karnevalszeit. Quelle: Polizei