Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

IRLICH – Verkehrsunfall mit E-Scooter in Irlich

Am frühen Abend des 11. November kam es im Bereich Irlich zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem 15-jährigen E-Scooterfahrer. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte der 15-Jährige die Fahrbahn, ohne auf den herannahenden PKW-Verkehr zu achten. An der Übertrittsstelle erfasste der PKW den Jugendlichen und es kam zur Kollision. Der Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei