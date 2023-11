Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

HEDDESDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 256 bei Heddesdorf

Am späten Abend des 11. November wurde die Polizeiinspektion Neuwied über einen abgestellten PKW auf der B 256 informiert. Der beschädigte PKW wurde augenscheinlich, nach einem Unfall, auf der Straße abgestellt, ein Fahrzeugführer war bei Eintreffen der Beamten nicht vor Ort. Zur Suche nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Nach der Ermittlungsarbeit der Polizei konnte der verantwortliche Fahrzeugführer am frühen Morgen durch Beamte aufgegriffen werden. Eine Überprüfung ergab eine relevante Alkoholisierung. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einem Verkehrsunfall auf der B 256, zwischen 22 und 23 Uhr machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer: 02631-8780 oder per mail: pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei