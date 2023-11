Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

HEDDESDORF – Fahrraddiebstahl aus Garage in Heddesdorf.

Am Morgen des 11. November wurde durch Anwohner festgestellt, dass in der Nacht, zwischen 22 und 08 Uhr, Unbekannte zunächst das elektrische Garagentor öffneten und anschließend zwei E-Bikes aus dem Innenraum entwendeten. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen, oder Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer: 02631-8780 oder per mail: pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei