Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

PUDERBACH – Unterschlagung von Bargeld in Puderbach

Am 10. November 2023, gegen 18:00 Uhr, kam es vor dem NORMA-Markt in Puderbach zur Unterschlagung von Bargeld aus dem Portemonnaie einer Person. Die Person tätigte zuvor Einkäufe im Markt und vergaß anschließend ihr Portemonnaie in einem Einkaufswagen. Durch einen Unbekannten wurde es gefunden. Er bediente sich am Bargeld und ließ das Portemonnaie zurück. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei