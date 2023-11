Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

KURTSCHEID – Beschädigung der Umzäunung einer Pferdekoppel in Kurtscheid

In der Nacht zwischen 11. und 12. November 2023 wurde die Umzäunung einer Pferdekoppel an der L 257 / K 97, Escherwiese, in Kurtscheid beschädigt. Infolgedessen konnten neun Pferde entlaufen, teilweise verursachten die Tiere Sachschäden in den Gärten der umliegenden Anwohner. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei