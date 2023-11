Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

DIERDORF – Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Am 11. November 2023, gegen 10:40 Uhr, parkte eine Person ihren PKW auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Dierdorf. Nach ihrem Einkauf beabsichtigte sie, ihren PKW rückwärts auszuparken. Zeitgleich parkte ein Fahrzeugführer seinen weißen SUV aus der gegenüberliegenden Parklücke aus. Es kam zur leichten Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer des SUV entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei