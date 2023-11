Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

ASBACH – Diebstahl eines Verkehrsschildes in Asbach

Am 12. November 2023, gegen 01:20 Uhr, entwendeten mehrere Jugendliche ein Stopp-Schild im Bereich der Marktstraße in Asbach. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei