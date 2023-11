Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

HACHENBURG – Schlägerei in Gaststätte in Hachenburg

Am Samstagabend, 11. November 2023, gegen 22:20 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Friedrichstraße in Hachenburg zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 32 Jahren. Infolgedessen schlug der 32jährige seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, der dadurch leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Quelle: Polizei