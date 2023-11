Veröffentlicht am 13. November 2023 von wwa

HAMM (Sieg) Sachbeschädigung an einem Pkw in Hamm/Sieg

In der Zeit zwischen Freitag, 10. November, 17:30 Uhr und Samstag, 21. November, 10:55 Uhr wurde in Hamm/Sieg in der Schützenstraße ein geparkter Pkw beschädigt. An dem Fahrzeug wurde gewaltsam und mutwillig der Heckscheibenwischer abgerissen. Die Person hatte ihren schwarzfarbenen Skoda Oktavia vor einem ehemaligen Fleischereifachgeschäft auf einem Parkplatz abgestellt. Am Folgetag bemerkte sie die Beschädigung an ihrem Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sollte es Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls geben, werden die gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei