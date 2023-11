Veröffentlicht am 12. November 2023 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall in Neuwied – Fußgängerin flüchtig

Am 10. November 2023 gegen 17.45 Uhr kam es im Bereich der Aubachstraße in Neuwied zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die Fahrerin des PKW bog nach links in die Hans-Böckler-Straße. Während des Abbiegevorgangs querte plötzlich eine dunkel gekleidete Fußgängerin die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Die circa 60jährige Frau stürzte zu Boden, sodass es definitiv zu einem Zusammenstoß gekommen sein muss. Anschließend stand die Frau auf, hielt sich die linke Hand und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass die PKW-Fahrerin sich um sie kümmern konnte, oder die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen des Unfalls sowie auch die Fußgängerin werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuwied zu melden. Quelle: Polizei