Veröffentlicht am 12. November 2023 von wwa

BETZDORF – Hochwertiges E-Bike in Betzdorf entwendet

Am Freitagnachmittag, 10. November 2023, kam es zwischen 16:10 und 16:50 Uhr vor der Kneipe „Biertunnel“ in Betzdorf zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. In der Kneipe kam es zuvor zu einem verbalen Streit, wobei der 79jährige Mann sein E-Bike aus den Augen verlor. Als er die Kneipe verließ, fiel ihm der Diebstahl auf. Quelle: Polizei