Veröffentlicht am 12. November 2023 von wwa

WALLMENROTH – Verkehrsunfallflucht in Wallmenroth

Samstagmorgen, 11. November 2023, kam es gegen 00:53 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Wallmenroth. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr mutmaßlich mit einem weißen Opel die Hauptstraße. Aus unbekannter Ursache verriss er das Lenkrad und fuhr über die Fahrbahn des Gegenverkehrs auf das Grundstück einer 39jährigen und kollidierte mit ihrem PKW. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug dürfte im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei