Veröffentlicht am 12. November 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall zwischen Fahrschulwagen und Kleinkind

In der Moltkestraße in Betzdorf kam es am Freitag, 10. November 2023, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW einer Fahrschule und einem Kleinkind. Das dreijährige Mädchen lief in den Abendstunden, ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten auf die Straße, auf der sich das Fahrschulauto glücklicherweise nur langsam näherte. Das Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Kind, das augenscheinlich nur leichtverletzt und im Anschluss an die Unfallaufnahme ins Krankenhaus nach Kirchen zur weiteren Abklärung gebracht wurde. Quelle: Polizei