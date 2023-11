Veröffentlicht am 12. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Taekwondo Freizeitcamp lockt 50 Sportler

Zwischen den enormen Leistungen, die jeder einzelne Sportler bei SPORTING Taekwondo zum Erreichen seiner individuellen Ziele aufwendet, veranstalteten vier engagierte Mütter von Sportler des Vereins in langer und intensiver Vorbereitung unter Einbezug und Absprachen mit Haupttrainer Eugen Kiefer ein am Ende mehr als gelungenes Freizeiterlebnis. Lena Krongart, Angela Bruch und Katharina Schulz machten es letzten Endes möglich, alles in die Wege zu leiten, damit das Event ein voller Erfolg wurde!

Die Betreuer Kerstin Klinkau, Angela Bruch, Marika Klassert, Fabian Kruppa und Maxim Becker brachten eine Mischung aus Erfahrung als langjährige Sportler bzw. auf der anderen Seite als Eltern mit auch dieser wichtigen Perspektive mit. Zu beobachten war auch ein enormer Fürsorgegedanke der Jugendlichen Sportler zu den ganz jungen Kindern.

Neben Nachtwanderung, Grillabend, Gürtelprüfung, Training im Wasser, Kinoabend, morgendlichem Meditieren und Frühtraining sowie Gestalten von T-Shirts und vielem mehr durften die Taekwondo-Einheiten natürlich nicht fehlen. Das Camp war ein voller Erfolg, der viel Zuspruch fand.