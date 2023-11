Veröffentlicht am 12. November 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Freizeitplaner 2024 von Stadt und Kreis in Vorbereitung – Vereine können bis 30. November Angebote online einreichen

Freizeit ist die schönste Zeit. Damit Kinder und Jugendliche in Neuwied und Umgebung diese voll ausschöpfen können, gibt es auch im kommenden Jahr wieder einen gemeinsamen Online-Freizeitplaner von Stadt und Kreis. Hierin sind alle Freizeitangebote, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Kreativ- und Sport-Workshops sowie Tagesausflüge, Stadtrandfreizeiten und offene Treffs übersichtlich aufgeführt. Um den Freizeitplaner 2024 mit Leben zu füllen, sind alle Vereine und Anbieter von Freizeitangeboten dazu aufgerufen, das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied bis zum 30. November über ihre bereits fest geplanten Veranstaltungen im nächsten Jahr zu informieren. Der Planer soll am 02. Januar 2024 auf der Webseite des Kreises veröffentlicht werden.

Inhaltlich umfasst der Planer wie schon in den vergangenen Jahren Veranstaltungen und Freizeiten – egal ob in den Ferien oder außerhalb – sowie einen Adressteil für Vereine und Verbände. Die Mitteilung über bereits feststehende Angebote, die keine Vereinsmitgliedschaft erfordern, und den Adressteil erfolgt jeweils über Online-Formulare, die unter www.kreis-neuwied.de/fp24-formulare abrufbar sind. Hierbei ist für jedes Angebot ein separates Formular zu verwenden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Angebote zusätzlich mit beigefügten Bildern oder einer Pressemitteilung zu bewerben. Diese können per E-Mail an KiJub@neuwied.degesendet werden.

Der Online-Freizeitplaner hat sich in den letzten Jahren bewährt – vor allem, weil Angebote jederzeit problemlos nachgetragen werden können. Zudem ist es möglich über kurzfristige Terminänderungen oder -ausfälle zu informieren. Für ein schnelles und unkompliziertes Aufrufen der Webseite sorgt ein eigens erstellter QR-Code. Weitere Informationen sind beim städtischen Kinder- und Jugendbüro, Telefon 02631 802 170 oder bei der Kreisjugendpflege, Tel. 02631 803 442 erhältlich.