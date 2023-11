Veröffentlicht am 12. November 2023 von wwa

KOBLENZ – Studiengang Soziale Arbeit der Hochschule Koblenz vermittelt praxisorientierte Einblicke in die Einzelfallhilfe und Gesprächsführung

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Einführung in die Beratung und Gesprächsführung in der Einzelfallhilfe“ erhielten Studierende des Präsenzstudiengangs Soziale Arbeit an der Hochschule Koblenz die Gelegenheit, den Migrationsdienst des Caritasverbandes Koblenz e.V. aus nächster Nähe zu erleben. Die Exkursion bot den Studierenden durch die enge Verzahnung von Fachpraxis und Wissenschaft die Möglichkeit, die zuvor in der Lehrveranstaltung vermittelten, theoretischen Kenntnisse der Einzelfallberatung in die Praxis zu übertragen.

Das Ziel dieses Besuchs bestand darin, den Studierenden das zukünftige Berufsfeld der Sozialen Arbeit näher zu bringen. Susanne Thorn vom Migrationsdienst des Caritasverbandes Koblenz e.V. gewährte ihnen einen Einblick, wie die Einzelfallhilfe im Praxisfeld professionell ausgestaltet wird. Diese Perspektive in das Tätigkeitsfeld des Migrationsdienstes ermöglichte es den Studierenden, die komplexen Herausforderungen und Chancen der Sozialen Arbeit im Kontext von Migration und Flucht zu erfassen.

Der Migrationsdienst des Caritasverbandes Koblenz e.V. spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung und Integration von Migranten und Flüchtlingen in die deutsche Gesellschaft. Der Besuch verdeutlichte den Studierenden nicht nur die Bedeutung des sozialen Engagements, sondern ermöglichte es ihnen auch, die praktische Bedeutung der Sozialen Arbeit bei der Bewältigung von Herausforderungen wie dem Asylverfahren zu erkennen.

„Wir bedanken uns persönlich bei Susanne Thorn und beim Caritasverband Koblenz e.V. für diesen tiefgehenden praktischen Einblick in das Beratungssetting des Migrationsdienstes“, betonte Daniel Roos, der die Studierenden im Rahmen seiner Lehrveranstaltung begleitete.

Fotos: Dozent Daniel Roos (ganz links) mit den Studierenden. (Foto: Hochschule Koblenz/Helena Schmitz)