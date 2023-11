Veröffentlicht am 12. November 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Neuwied erneut im SPD Landesvorstand – Diedenhofen wiedergewählt

Der heimische Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen wurde auf dem Landesparteitag der rheinland-pfälzischen SPD erneut in den Landesvorstand gewählt. „Ich bin sehr glücklich über die Wiederwahl! Es ist mir wichtig, die Anliegen aus meinem Wahlkreis auch im Landesvorstand thematisieren zu können“, so Diedenhofen. „Herzlichen Glückwunsch auch an Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die als stellvertretende Landesvorsitzende gewählt wurde. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit!“ Mit zwei starken Stimmen aus Neuwied und Altenkirchen in dem höchsten Gremium der SPD in Rheinland-Pfalz blicken die Genossen selbstbewusst auf die anstehende Kommunal- und Europawahl.