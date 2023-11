Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

WISSEN – Gymnastik von und mit dem DRK in Wissen

Die DRK-Gymnastikgruppe in Wissen sucht Mitstreiter. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer um in der Gruppe Gymnastik durchzuführen. Die Bewegungsprogramme sind zunehmend ein wichtiges Angebot für die wachsende Zahl von Menschen, die mit Erkrankungen aktiv sein wollen oder die trotz Einschränkungen etwas für ihre Gesundheit tun wollen, z. B. für Senioren oder chronisch Kranke. Problemen vorbeugen durch gezielte, vor allem aber konsequent durchgeführte Übungen für Gelenke, Rücken oder den ganzen Bewegungsapparat, das sollte das Ziel sein. Darüber hinaus finden Sie hier eine Gemeinschaft mit Gleichaltrigen in lockerer Runde – mit Bewegung, Sport und Spaß! Interessierte können sich bei Birgit Schreiner, Tel 02681 – 800644 (vormittags) melden oder zu einer Schnupperstunde zum DRK-Heim in Wissen, Auf der Rahm 21 kommen.