Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Gedenkwanderung „Gegen das Vergessen“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gegen das Vergessen“ lädt der SPD-Ortsverein Niederfischbach zu einer Gedenkwanderung am Volkstrauertag ein.

Startpunkt am 19. November 2023 um 11 Uhr ist der Parkplatz in der Mühlenhardtstraße. Zuerst geht es von dort zum Friedenskreuz an der Obstplantage und anschließend zum Höhenkreuz. Danach führt der Weg über Langenbach zum Zielpunkt und Abschluss in der ehemaligen Gaststätte „Schultens“, Konrad-Adenauer-Straße 38 (neben der Fa. Barth). Um ein deutliches Zeichen gegen Gewalt und Rassismus zu setzen, würden sich die Genossen über rege Unterstützung freuen.