Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Landrat ehrt acht langjährige Mitarbeiter – Für 25 und 40 Dienstjahre: Jubiläumsehrung in der Neuwieder Kreisverwaltung

Im Kreishaus fand kürzlich eine besondere Ehrung statt, bei der acht verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz im öffentlichen Dienst gewürdigt wurden. Landrat Achim Hallerbach führte die Ehrung anlässlich von 25 und 40 Dienstjahren durch.

Bei einer kleinen Feierstunde im Maximilian-zu-Wied-Saal wurden Kerstin Rude, Barbara Keller, Maria Zwiener, Martina Noll, Mario Becker und Wolfgang Rauth für ihr 25. Dienstjubiläum geehrt. Für beeindruckende 40 Jahre im Dienst der Kreisverwaltung ehrte der Landrat Bettina Engers und Klaus Flesch für ihre lange Verbundenheit.

„Die Jubilare haben mit ihrem langjährigen Engagement und ihrer Fachkenntnis einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Kreises Neuwied geleistet. Die Ehrung dient als Anerkennung und Wertschätzung für ihre wichtige Arbeit im öffentlichen Dienst“, betonte Landrat Achim Hallerbach und erinnerte daran, wie viel sich in den letzten 25 bzw. 40 Jahren sowohl in der Kreisverwaltung als auch im Kreis verändert hat.

Mit einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Jahr 1983, begann Klaus Flesch seinen beruflichen Werdegang bei der Neuwieder Kreisverwaltung. Nach seinem erfolgreichen Abschluss arbeitete er bis 1988 als Sachbearbeiter in der Abteilung Jugend und Familie. Danach folgte für drei Jahre ein Wechsel in die Abteilung Soziales im Bereich Wohngeld. Seit Oktober 1991 ist Flesch als Sachbearbeiter für Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht tätig und führt nunmehr seit 32 Jahren die Einbürgerungen im Kreis Neuwied durch.

Bettina Engers startete ihre Karriere im Kreis ebenfalls vor 40 Jahren als Verwaltungsfachangestellte. Viele Jahre arbeitete sie bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Dierdorf. Als dann im August 2010 die Schulträgerschaft an den Kreis Neuwied überging, wurde sie Schulsekretärin der Nelson-Mandela-Realschule. Hier hat sie in den letzten 13 Jahren vieles bewegt und koordiniert.

Die stellvertretende Personalratsvorsitzende Christina Pfeiffer, würdigte die Kolleginnen und Kollegen ebenfalls für ihre Zuverlässigkeit und Motivation. Sie wünschte den Jubilaren viele weitere erfolgreiche Jahre, sowohl in der Verwaltung als auch im Privatleben.

Foto: (v.l.): Maria Zwiener, Barbara Keller, Martina Noll, 1. Kreisbeigeordneter Michael Mahlert, Kerstin Rude, Mechtild Laupichler, Klaus Flesch, Mario Becker, Christina Pfeiffer, Bettina Engers, Wolfgang Rauth, Uwe Kukla, Landrat Achim Hallerbach und Büroleiterin Diana Wonka. Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)