Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

FORST – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Forst, Ortsteil Neuhöfchen

In Forst, Ortsteil Neuhöfchen, ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 08. November 2023, 20:30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 09. November 2023, 15:30 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Anhand der vorgefundenen Spuren fuhr in der Neuhöfcher Straße ein Pritschenwagen mit Anhängerkupplung rückwärts gegen die Fassade eines Neubaus, die dadurch beschädigt wurde. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei