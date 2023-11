Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

WISSEN – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wissen

Ein vor dem Norma Einkaufsmarkt in Wissen geparkter Pkw wurde am Freitagnachmittag, 10. November 2023, gegen 15:30 Uhr von einem anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher streifte den dunkelblauen VW Golf hinten rechts an der Stoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei