Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

DERNBACH – Verkehrsunfallflucht in Dernbach

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen kam es in der Ringstraße in Dernbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Rangieren einen Metallzaun und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei