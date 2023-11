Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall in Linz am Rhein

Montagmorgen begegneten sich zwei Pkw auf der Petrus-Sinzig-Straße. Nachdem ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Hennef beim Erkennen eines entgegenkommenden schwarzen SUV an einer Engstelle anhielt, fuhr der Fahrer des SUV weiter und touchierte den Außenspiegel des wartenden Pkw. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei