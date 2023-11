Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Körperverletzung in Linz am Rhein – Betäubungsmittel aufgefunden

Mittwochmorgen meldeten mehrere Zeugen der Polizeiinspektion in Linz, dass in der Nähe des Buttermarktes ein Mann eine Frau verprügeln würde. Vor Ort konnte die Polizei einen 34-jährigen Mann und seine 40-jährige Lebensgefährtin aus Köln antreffen. Im Rahmen der Ermittlungen reagierte der Mann, aber auch die geschädigte Frau, ablehnend auf die Fragen der Polizei. Im Zusammenhang mit der polizeilichen Aufnahme und der damit verbundenen Personenüberprüfung fanden die Beamten bei beiden Personen Betäubungsmittel in geringen Mengen. Die Polizei stellte die Drogen sicher und leitete Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. Aufgrund der Zeugenaussagen ermittelt die Polizei gegen den Mann auch wegen Körperverletzung. Quelle: Polizei