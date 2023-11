Veröffentlicht am 11. November 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Vermuteter Gasaustritt in Linz am Rhein

Samstag, 04. November meldete die Rettungsleitstelle in der Mittagszeit den Verdacht auf ausströmendes Gas. Bei Bauarbeiten sei eine Leitung beschädigt worden und es seien Zischgeräusche zu hören. Vor Ort wurde durch die Feuerwehr festgestellt, dass ein Glasfaserkabel durchtrennt wurde. Da das mit Wasserdruck eingebaut werde, kam wohl das zischende Geräusch zu Stande, das an einen Gasaustritt erinnert. Quelle: Polizei