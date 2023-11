Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

KASBACH – OHLENBERG – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 bei Kasbach-Ohlenberg

Am 10. November 2023 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf der B 42, in der Einmündung Ortseinfahrt Kasbach-Ohlenberg.

Die nach den ersten Ermittlungen der Polizei 74-jährige Verursacherin aus Erpel, befuhr mit ihrem Pkw die B 42 von Erpel kommend in Fahrtrichtung Linz und beabsichtigte über die Abbiegespur in die Ortslage Kasbach-Ohlenberg einzufahren. Jedoch übersah sie einen auf der B 42 entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw. Als sie plötzlich abbog kam es zum Frontalzusammenstoß, bei dem die 74-jährige aus Erpel schwer verletzt und per Rettungswagen in das Krankenhaus Linz gebracht wurde. Bei den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand enormer Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 42 für circa 110 Minuten gesperrt. Neben der Polizei befanden sich 13 Feuerwehrleute der VG Linz und aus Kasbach-Ohlenberg, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei und zwei Abschlepper im Einsatz. Zeugen, die den Zusammenstoß beider Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Linz am Rhein (Tel. 02644-9430) zu melden. Quelle: Polizei