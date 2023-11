Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“: November-Konzert mit Meryem Akdenizli

Meryem Akdenizli gastiert am Sonntag, 19. November, im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen. Unter dem Titel „Erzählkonzert: Spiegelbilder, Schwanengesang, Inferno“ spielt sie Werke von Maurice Ravel und Franz Liszt.

Die aus Stuttgart stammende Pianistin Meryem Natalie Akdenizli erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von sieben Jahren und wurde Stipendiatin der Begabtenklasse der Stuttgarter Musikschule. Bereits im Alter von 15 Jahren debütierte sie in der Liederhalle Stuttgart, gab dort kurze Zeit später ihren ersten Klavierabend. Heute zählen das Concertgebouw in Amsterdam oder das Gewandhaus in Leipzig zu ihren Stationen, wenn sie jährlich über 40 Konzerte gibt. Sie studierte in Trossingen, Paris, Hannover und Freiburg und schloss mit dem Konzertexamen ab. Neben ihrem sensiblen Interpretationsvermögen und ihrem pianistischen Können zeichnet sich Akdenizli durch ein außergewöhnliches Talent aus: Sie zieht ihr Publikum nicht nur mit wunderbaren Klangerlebnissen in ihren Bann, sondern fasziniert besonders mit Erklärungen der musikalischen Zusammenhänge und Hintergründe. Akdenizli ist Trägerin zahlreicher Preise internationaler Wettbewerbe, seit 2018 ist sie außerdem als Lehrbeauftragte der Musikhochschule Freiburg tätig.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Meryem Akdenizli gastiert am Sonntag, 19. November, im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen. (Foto: Nazim Aliyev)