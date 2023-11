Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

KOBLENZ – Welcome Wine Tasting begrüßte neue Studierende von Hochschule und Universität Koblenz

Wenn sich junge Menschen für eine Hochschule entscheiden, spielt auch der Wohlfühlfaktor in der entsprechenden Stadt eine große Rolle. Dass die Studierenden von Universität und Hochschule Koblenz dabei die richtige Wahl getroffen haben, dürften sie spätestens beim Welcome Wine Tasting gemerkt haben. Zu diesem besonderen Willkommensevent für neue Studierende hatten die beiden Hochschulen in Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk Koblenz und der Stadt Koblenz erstmals in die Mensa der Hochschule Koblenz eingeladen. Bei der ausverkauften Veranstaltung mit Weinprobe, Live-Musik, lockeren Talkrunden mit Koblenzer Akteurinnen und Akteuren sowie einer attraktiven Tombola herrschte gute Stimmung unter den 280 Studierenden und weiteren Gästen.

Bei der ausverkauften Veranstaltung, die in dieser Form zum ersten Mal stattfand, präsentierten Winzer Karl Lunnebach und Winzerin Kira Blinn fünf edle Tropfen von der Mosel. Dem Riesling Secco, der zum Auftakt serviert wurde, folgten ein trockener Weißburgunder, ein trockener Riesling, ein halbtrockener Riesling sowie ein halbtrockener Roséwein. Die junge Winzerin Kira Blinn, die ursprünglich an der Universität Koblenz Diplom-Pädagogik studierte, die nun bei Karsten Lunnebach eine Ausbildung absolviert und bereits erfolgreich eigene Weine produziert, berichtete den Studierenden von ihrem inspirierenden, einer Leidenschaft folgenden Quereinstieg.

Für diesen besonderen Anlass hatte das mitausrichtende Studierendenwerk Koblenz die Tische elegant eingedeckt und ihre Mensa festlich geschmückt. Für eine anregende Atmosphäre in geselliger Runde sorgten auch die eleganten Jazz- und Swingvibes der Formation „The Gentlemen’s Jazztett“ rund um Bandleader Mirko Meuerer, der an der Universität Koblenz am Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik lehrt.

Durch den Abend führte Daniel Steiger, Abteilungsleiter Event der Koblenz-Touristik. Zwischen den einzelnen Weinen stellte er Akteurinnen und Akteure aus dem Hochschulumfeld, aus Wirtschaft und Politik vor, beispielsweise den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner, Vertreter von R56+ sowie die Präsidenten der beiden Hochschulen Prof. Dr. Stefan Wehner und Prof. Dr. Karl Stoffel, die der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz (WWA) derzeit gemeinsam vorstehen. In einer kleinen Talkrunde lernten die Studierenden auch den Geschäftsführer der WWA Fabian Göttlich, den neuen Geschäftsführer des Studierendenwerks Koblenz Arne Kalkan sowie den Geschäftsführer von R56+ Christian Schröder kennen. Gemeinsam mit Sarah Herdam vom Koblenzer Stadtmarketing empfahl Daniel Steiger den Gästen zudem besondere Events der Stadt wie etwa den Schängelmarkt, das Uferkino oder das Weinfestival.

Dass sich Ehrengäste unter die Studierenden mischten, während des Abends mehrmals die Tische wechselten und sich überall mit den jungen Leuten unterhielten, kam sehr gut an. „Es war mein Ziel, hier neue Kontakte zu knüpfen, und dafür waren die direkten Gespräche wirklich gut“, lobte Paul Kunz, der an der Universität Koblenz Wirtschaftsinformatik studiert, „in der familiären Hochschulstadt Koblenz fühle ich mich sehr willkommen.“ Monika Peters, die an der Hochschule Koblenz Human Resource Management studiert und aus Schleswig-Holstein stammt, fand es sehr interessant, die hiesigen Weine kennen zu lernen. Darüber hinaus profitiere sie von den Freizeit- und Eventtipps: „Ich habe heute Abend einige Inspirationen erhalten, was ich mir hier in der Region ansehen und unternehmen könnte.“

Unterstützt hatte diese Veranstaltung die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz und die Regionalmarketinggesellschaft R56+, welche bei einer Tombola acht Tickets für eine Ballonfahrt mit dem R56+ Heißluftballon unter den Studierenden verloste. Zudem erhielten alle Anwesenden einen R56+-Rucksack, der unter anderem einen Freizeitkompass mit regionalen Sehenswürdigkeiten enthielt.

Vorläufer der Veranstaltung war das „Welcome Dinner“, das vor Ausbruch der Pandemie im Herbst 2019 mit toller Resonanz an der Hochschule Koblenz auf Initiative von Oberbürgermeister David Langner realisiert wurde. Schon damals war es darum gegangen, die neuen Studierenden mit einem exklusiven Abend willkommen zu heißen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich untereinander sowie mit Akteurinnen und Akteuren der Region zu vernetzen, beispielsweise um Unternehmen für Praktika oder praxisnahe Haus- und Abschlussarbeiten zu finden.