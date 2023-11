Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

NEUWIED – Mit einem Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis in Neuwied unterwegs

Im Rahmen der Streife wurde am 06. November 2023 in der Langendorfer Straße gegen 20:40 Uhr ein Kleinkraftrad ohne Außenspiegel mit Fahrzeugführer ohne Helm angehalten. Der 19jährige Mann legte im Rahmen der Kontrolle eine Versicherungsbescheinigung für ein 45km/h-Fahrzeug vor. Auf den Umstand der fehlenden Fahrerlaubnis angesprochen gab er an, dass er aktuell bei einer Fahrschule sei. Das Fahrzeug würde aber eh nicht mehr als 30 km/h fahren. Einen Nachweis hierfür konnte er nicht bringen. Es wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Quelle: Polizei