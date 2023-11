Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

NEUWIED – Geschwindigkeitsmessung inNeuwied führt zu diversen Strafanzeigen

Am 05. November 2023 führten Beamte der Polizei Neuwied in der Zeit von 00.00 bis 01.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Leutesdorf durch. Hier wurde erfreulicherweise nur ein einziger Fahrzeugführer wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 23 km/h festgestellt. Die übrigen Verkehrsteilnehmer verhielten sich zumindest, was die Geschwindigkeit angeht, vorbildlich.

Im Rahmen der Kontrollen wurde eine OWI-Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eines BMW erfasst, da hier eine Abgasanlage ohne Zulassung sowie eine geänderte Rad- / Reifenkombination ohne erforderliche Änderungsabnahme eingebaut wurden.

Ein Kontrollierter Fahrradfahrer führte mehrere Gramm Marihuana bei sich, weshalb er sich jetzt nach dem BTMG verantworten muss.

Ein weiterer Fahrzeugführer konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen, da er die bereits 2019 entzogen bekam. Weiter stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Entnahme er Blutprobe angeordnet wurde. Auch konnte im Fahrzeug eine kleinere Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auch er wird sich entsprechenden Verfahren stellen

müssen. Quelle: Polizei