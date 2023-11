Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Schulwegkontrolle in Linz am Rhein

Montagmorgen führten Beamte der Linzer Polizeiinspektion eine Kontrolle des Schulweges in der Schulstraße durch. Erfreulicherweise wurde von 15 kontrollierten Fahrzeugen nur ein Verstoß wegen mangelnder Kindersicherung festgestellt. Quelle: Polizei