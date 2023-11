Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

RAUBACH – Verkehrsunfallflucht in Raubach

Im Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen ereignete sich in Raubach, Am Heidchen, eine Verkehrsunfallflucht. Der Spurenlage nach zu urteilen, so die Polizei, touchierte ein LKW beim Rangieren mit dem Fahrzeugheck die Regenrinne am Hausdach. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei