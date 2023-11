Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

MUDERSBACH – Diebstahl eines Motorrollers in Mudersbach

Am 08. November 2023 meldete eine 16jährige Jugendliche die Entwendung ihres schwarz-silbernen Motorrollers vom Typ Peugeot K1. Der Roller wurde am 07. November 2023 um 22:00 Uhr mit eingerastetem Lenkradschloss vor der Anschrift der Jugendlichen in der Josefstraße abgestellt. Am nächsten Morgen um 07:00 Uhr wurde durch die Jugendliche festgestellt, dass der Roller nicht mehr am Abstellort stand. Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei