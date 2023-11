Veröffentlicht am 10. November 2023 von wwa

KIRBURG – Diebstahl von Werkzeugen aus LKWs in Kirburg

In der Nacht zwischen Samstag, 04. und Sonntag, 05. November 2023 wurden mehrere LKWs auf dem Betriebsgelände eines Forstunternehmens in Kirburg, in der Norkener Straße, angegangen. Hierbei wurde an vier LKWs die unterhalb des Fahrerhauses angebrachten Staukisten aufgebrochen und insgesamt drei Motorsägen und zwei Laubbläser entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei Hachenburg bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise, ob verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Betriebsgeländes festgestellt wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580. Quelle: Polizei