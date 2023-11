Veröffentlicht am 9. November 2023 von wwa

OBERLAHR – PKW Aufbruch in Oberlahr

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ist in Oberlahr ein VW Polo aufgebrochen worden. Das Fahrzeug war auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Südstraße abgestellt. Unbekannte schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Geldkassette. In der befand sich das Modul „Pokémon – Blaue Edition“. Der Wert des Diebesgutes beträgt circa 60 Euro. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei