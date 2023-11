Veröffentlicht am 9. November 2023 von wwa

MUDERSBACH – Auffahrunfall in Mudersbach

Am 07. November 2023 kam es gegen 17:00 Uhr in Mudersbach auf der Kölner Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 33-Jähriger musste seinen PKW an einem Fußgängerüberweg abbremsen, um einem Fußgänger die Straßenquerung zu ermöglichen. Der hinter ihm fahrende 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr ihm auf. Der 33-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Quelle: Polizei