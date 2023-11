Veröffentlicht am 9. November 2023 von wwa

HAMM – Diebstahl aus Pkw in Hamm (Sieg)

In der Zeit zwischen Samstagabend, 04. November 2023, 20.00 Uhr, und Sonntagmorgen,November 2023, 08.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), in der Eisenkaul, zu einem Diebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Mercedes-Benz, E-Klasse, ein. Anschließend bauten sie das digitale Kombiinstrument aus und entwendeten es. Bei dem angegangenen Pkw handelt es sich um ein Unfallfahrzeug, das auf einem Firmengelände abgestellt war. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei