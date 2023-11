Veröffentlicht am 9. November 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Wiederholte Beschädigung eines Stromverteilerkastens in Gebhardshain

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen 07. November 2023, 22:00 und 08. November 2023, 07:00 Uhr zum wiederholten Male, immer zur dunklen Jahreszeit, den Stromverteilerkasten am Sportplatz in Gebhardshain an der Westerwaldschule auf. Die Schranktür wurde nach vorne gehebelt und gebogen, um an die Schaltereinheit für die Sportplatzbeleuchtung zu kommen. Die wurde nicht beschädigt. Es kann davon ausgegangen werden, so die Polizei, dass die Tätergruppierung sich so das Licht für abendliche Spiele anschaltet. Schaden am Schalterschrank rund 500 Euro. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei