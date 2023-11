Veröffentlicht am 9. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – NEITERSEN – Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 – Wer wird neues närrisches Oberhaupt der KG Altenkirchen – Die Prinzenproklamation findet am Freitag, 17. November 2023 in der Wiedhalle zu Neitersen statt!

Für wahr, die fünfte Jahreszeit ist wieder da, für alle Karnevalisten wohl die schönste Jahreszeit, denn bis Aschermittwoch regiert wieder Frohsinn, Spaß und Narretei! Die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen besuchte bereits am 03. November 2023 die Prinzenproklamation der FKC Fensdorf am 04.November 2023 folgen die Proklamation beim HCC Herkersdorf und der KG Herschbach sowie die Proklamation am 05. November 2023 bei der Wissener Karnevalsgesellschaft.

Die neue Altenkirchener Tollität wird am Freitag, den 17.November 2023 um 19.11 Uhr in der „Närrischen Wiedhalle“ zu Neitersen proklamiert! Pünktlich um 19.11 Uhr werden Sitzungspräsident Jörg Witt und Ehrenpräsident Karlheinz Fels mit einem dreifachen aus dem Herzen kommenden Alekärsch Schepp, Schepp die Karnevals-Session 2023 / 24 eröffnen. Die große Frage steht dann im Raum, wer närrisches Oberhaupt in der Kreisstadt zu Altenkirchen wird.

Zu den Klängen des Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels wird die neue Altenkirchener Tollität Prinz oder Prinzessin . . . . I. ? mit dem Adjutanten Team Einzug in die „Närrischen Wiedhalle“ zu Neitersen halten. Zuvor werden noch einigen verdiente Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen für langjährige Vereinstreue ausgezeichnet.

Die Prinzenproklamation wird vom Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, Bürgermeister Fred Jüngerich dem Sitzungspräsident Jörg Witt sowie vom Ehrenpräsidenten Karlheinz Fels und dem Präsidenten der KG Altenkirchen Markus Naumann vorgenommen.

Die wohl recht zahlreich angereisten Karnevalsgesellschaften und närrischen Vereinigungen aus Morsbach, Wissen, Pracht, Herschbach, Burglahr, Erbach, Fensdorf und Herdorf werden dem neuen Altenkirchener Herrscher oder auch der Herrscherin ihre Aufwartung machen.

Im Anschluss an die Prinzenproklamation sorgt die „Dancing Band Sunshine“ für Stimmung.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt! Kommen Sie bei freiem Eintritt und machen Sie sich ein paar fröhliche Stunden im Kreise vieler Karnevalisten in der „Närrischen Wiedhalle“.

Schon jetzt möchte die KG Altenkirchen auf ihre Termine in 2024 hinweisen: Die Prunksitzung mit anschließender Karnevals-Party findet am Samstag, 03. Februar 20224 ab 18.11 Uhr in der „Närrischen Wiedhalle“ zu Neitersen statt. Namhafte Büttenredner und Musikgruppen aus dem Kölner Karneval konnten bereits unter Vertrag genommen werden! Alle weiteren närrischen Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. finden wieder im großen Festzelt auf dem Weyerdamm in Altenkirchen statt.

Am Donnerstag, 08. Februar 2024 (Altweiber) die weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte „MALLORCA PARTY“. Samstag, 10. Februar 2024 ab 14.11 Uhr die große Kinderkarnevals-Party im Festzelt auf dem Weyerdamm. Am Sonntag, 11.Februar 2024 heißt es wieder ab 14.11 Uhr „Auf los geht`s los“, mit dem großen Alekärjer Karnevalsumzug durch die Straßen der Kreisstadt Altenkirchen mit anschließender ZUG-PARTY im Festzelt auf dem Weyerdamm.

Also auf geht`s, schon jetzt können Eintrittskarten für die Prunksitzung, Mallorca-Party und für die Zug-Party bei allen Alekärjer Elferräten und beim Vorstand vorbestellt werden! Dreimol von Häzen Alekärsch Schepp, Schepp.