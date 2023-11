Veröffentlicht am 9. November 2023 von wwa

SCHÜRDT – Termine in der Ortsgemeinde Schürdt

In den nächsten Wochen stehen in Schürdt wieder einige Aktivitäten an:

Am Sonntag, 19. November 2023 können von 13:00 bis ca. 17:00 Uhr alle Kinder in der Grillhütte einen Teil der Deko für den großen Weihnachtsbaum in Schürdt mitgestalten. Für Getränke und Naschereien ist selbstverständlich gesorgt. Bitte meldet Euch bei Yvonne Schmidt oder Bettina Hombach an.

Am Donnerstag, 30. November 2023 gilt am LeDoMo wieder das Motto „Du bist Schürdt“. Eine herzliche Einladung geht an alle Schürdter und an die Freunde des schönen Ortes. Kommt gerne vorbei, um Euch in geselliger Runde in der renovierten Grillhütte nett zu unterhalten.

Am Sonntag, 03. Dezember 2023 findet die große Adventsfeier am Weihnachtsbaum an der Bushaltestelle und in der Grillhütte statt. Bitte den Termin vormerken! Über den genauen Ablauf werden wir noch im Mitteilungsblatt und in der WhatsApp-Gruppe „WIR SIND SCHÜRDT“ informieren!

Noch ein erster Ausblick auf 2024 …

Da leider auch im Jahr 2023 das früher einmal traditionelle Kartoffelfest – aufgrund der Arbeiten in der Grillhütte – ausgefallen musste, gehen wir mit dem festen Vorsatz ins neue Jahr endlich wieder im Herbst ein Kartoffelfest zu veranstalten – Top die Wette gilt, ob´s diesmal wirklich klappt!? Ortsbürgermeister Torsten Saynisch